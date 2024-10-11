شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية عند أطراف بلدة عبا وفجّرها الاحتلال تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت عند أطراف بلدة عبا وعمد الاحتلال إلى تفجيرها تلقائيا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قال إن موقع البسطة الواقع فى جنوب لبنان تعرض للاستهداف من جانب جيش وطيران الاحتلال مساء أمس، الخميس، لافتا إلى أنه شهد تدمير عدد من المبانى، وكان منها 3 مبانى سويت بالأرض بشكل كامل، فضلا عن 7 مبانى لا تصلح للعيش.

وأضاف "المطعني"، خلال مراسلة للقناة، أن كان منذ قليل هناك عدد من الآلات الخاصة والمعدات الثقيلة لمحاولة إزالة الركام للبحث عن المفقودين، ولكن الحصيلة الأولية التى أعلنتها وزارة الصحة حتى الآن 22 شهيدا و117 جريحا جراء هذا الاستهداف التى كان من قبل جيش الاحتلال.