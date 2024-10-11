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وزير دفاع أمريكا يحث نظيره الإسرائيلى على ضمان سلامة قوات اليونيفيل بلبنان

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القاهرة - سامية سيد - قل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إنه أكد لنظيره الإسرائيلى التزام أمريكا بمنع أى جهة من استغلال التوتر أو توسيع الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى القوات الأمريكية فى وضع جيد للدفاع عن جنودها وشركائها وحلفائها ضد هجمات إيران ووكلائها.

 

وأشار أوستن إلى أنه أكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسى بسرعة، مشيرا إلى أنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل فى لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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