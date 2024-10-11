شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بإعلان بوليفيا التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان دولة بوليفيا، متعددة القوميات، التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.



وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/، أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا القرار يعبر عن التزام بوليفيا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.



ودعت الوزارة، جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.