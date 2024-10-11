شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: نحمل أمريكا مسئولية قصف الضاحية.. وإيران تساندنا فى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل".

وأشار عفيف في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إلى أن العدو يواصل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وغاراته العنيفة لا تتوقف، محملا أمريكا مسؤولية قصف الضاحية الجنوبية، وأشار إلى أن ذرائع العدو بوجود مخازن أسلحة في الضاحية لم تعد تنطلي على أحد. وفق "لبنان 24".

وأضاف أن النازحين سيعودون قريبا إلى الضاحية التي سنُعيدها أجمل مما كانت، وأكد عفيف أن إيران تقف إلى جانبنا في مواجهة إسرائيل.

وأكد عفيف أن العدوان على الأمم المتحدة ومقراتها مدان، مشددا على أن المقاومة بخير وتدير الحرب بما يتناسب مع تطورات الميدان، وتابع أن صواريخ "حزب الله" على شمال إسرائيل دليل على أن المعركة لا تزال في بدايتها.

وأوضح عفيف أن العدو عاجز عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية، والمقاومة تنصب الكمائن للعدو ما دفعه مرارا للانكفاء.

وقال إن وجود القوات الإسرائيلية على أرض لبنان خطوة تكتيكية، ومقاتلونا جاهزون للقتال الضروس ثأراً لدماء شهيدها الأغلى.



وأضاف عفيف: "لا تقلقوا ولا تضعف معنوياتكم عندما ترون مشاهد للعدو داخل القرى"، مشيرا إلى أن الإسرائيلي لا يعمل لمصلحة اللبنانيين بل لمصلحته، والمعركة مع العدو لا تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج".



وقال عفيف: "أولويتنا المطلقة الآن هي إلحاق الهزيمة بالعدو وإجباره على وقف العدوان".