شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال 24ساعة.. جيش الاحتلال يستهدف "اليونيفيل" ووقوع إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استهدف الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، حيث تم استهداف أحد أبراج مراقبة قوات الطوارئ الدولية في منطقة ‎‎الناقورة. وفق موقع لبنان.

وقد أدت شظايا من قذيفة دبابة أطلقت بإتجاه أحد الابراج إلى إصابة عسكريين من عناصر القوة السيرلانكية.

كان الجيش الإسرائيلى قد استهدف أمس الخميس، ثلاثة مواقع لـقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوبى لبنان"اليونيفيل".

وفى هذا السياق، أصيب جنديين من القوات بجروح طفيفة كما لحقت أضرار ببرج المراقبة فى مركز "اليونيفيل" الرئيسى فى رأس الناقورة جراء الاستهداف الإسرائيلى.

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، قد أعربت عن شعورها بقلق بالغ إزاء أنشطة الجيش الإسرائيلي المتاخمة لموقع البعثة داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت فرنسا، إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.