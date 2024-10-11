شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء الأردنيين: القاهرة وعمان تبذلان جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور صدام الشناق نائب نقيب الأطباء الأردنيين ، بالعلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات وخصوصا فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالى غزة جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على أهالى قطاع غزة منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن القاهرة وعمان يبذلان جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات لغزة فى ظل تعنت دولة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال الشناق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على هامش أعمال المؤتمر الطبى الدولى السادس لنقابة أطباء الكرك جنوب الأردن، إن مصر والأردن يعملان معا من أجل التنسيق والتشاور لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات ويوسع من دائرة العنف ضد المدنيين من أهالي القطاع.

وأشار إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية وتدمير البنية الطبية التحتية للقطاع تعمل القاهرة وعمان على توفير أدنى الاحتياجات الطبيبة داخل غزة مع تعنت الاحتلال وعدم السماح بإنفاذ هذه المساعدات، موضحا أن البنية التحتية الطبية دمرت بالكامل وأصبحت مستشفيات القطاع خارج الخدمة في ظل الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإنسانية الإسرائيلية.

ولفت الشناق إلى أن نقابة الأطباء الأردنية تعمل ليلا ونهارا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية الأردنية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، معربا عن أمنيته بتوسيع دائرة المشاركة مع المؤسسات المصرية وخصوصا نقابة الأطباء المصرية لإنقاذ القطاع الصحي في غزة.

ونوه إلى أنه ومنذ اليوم الأول للحرب أجرت نقابة الأطباء الأردنية اتصالات، مع نظيرتها المصرية من أجل تقديم يد العون لأهالي غزة، مشيرا إلى أن حجم الدمار والخراب والقضاء على القطاع الصحي في غزة يتطلب المزيد من تقديم يد العون وهو ما نعمل عليه حاليا.

وأضاف أن السلطات المصرية قدمت العديد من التسهيلات لإنفاذ المساعدات إلى غزة ولكن الاحتلال يعرقل ذلك وهذا أيضا لم يمنع مصر والأردن من الوقوف مع الأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين على مستوى الجهات الرسمية على أعلى مستوى ونجح في إدخال المساعدات إلى القطاع.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق، ليس فقط بين مصر والأردن المستمر من الأساس ولم ينقطع، ولكن يجب أن تتدخل الدول العربية من أجل إنفاذ المزيد من المساعدات في ظل الحاجة الملحة للخدمات الطبية في غزة نظرا لاستمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين، موضحا أنه بعد عام من الحرب حجم الدمار والخراب في غزة يتسع ولا أحد يستطيع وقفه في ظل التوحش الإسرائيلي وتخاذل المجتمع الدولي.

واعتبر الشناق؛ أن ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ولبنان أيضا مخالفا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تفرض بطشها على المدنيين في القطاع ولبنان والمجتمع الدولي لا يتدخل.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الطبي الدولي السادس لنقابة أطباء الكرك جنوب الأردن، الذي انطلقت أمس الخميس، تحت رعاية وزير الصحة الأردني فراس الهواري، الذي ينعقد لمدة 3 أيام، حيث يشارك في المؤتمر أطباء من الدول العربية بمختلف التخصصات .

وبدوره .. قال أمين عام رابطة أطباء الصدرية العرب والناطق الرسمي باسم المؤتمر الدكتور محمد حسن الطراونة، إن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تبادل الخبرات والمشاركات الدولية بما يعود بالنفع على العملية الطبية في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن أعمال المؤتمر تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عربية ودولية في مختلف التخصصات الطبية والطب المساعد أيضا .

وأضاف الطراونة أن إدارة المؤتمر واللجنة التنظيمية كانت حريصة على المشاركة المتنوعة لتبادل الأبحاث والجديد في مجالات الطب المختلفة.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات والدراسات لمزيد من تطوير الطبيب الأردني والذي يتمتع بسمعة كبيرة جيدة في العديد من المحافل الدولية الطبية، مشيرا إلى حرص الأطباء الأردنيين في مختلف التخصصات على التواصل المستمر مع نظرائهم في الخارج من أجل التعاون الثنائي والتنسيق بما يعود بالتطوير والتحديث الذي يتواكب مع الرؤية الملكية في هذا القطاع .

وخلال جلسات المؤتمر ألقى الدكتور الطراونة محاضرة علمية عن تأثير التدخين على الرئة وكيفية التعامل مع مرضى الأمراض الصدرية، حضرها لفيف من الأطباء الشباب وطلاب كليات الطب.

حضر المؤتمر لفيف من الأطباء وطلاب كليات الطب بالأردن وكذلك لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية على رأسها النائب إبراهيم الطراونة عضو مجلس النواب الأردني، ونائب نقيب الأطباء الأردنيين.