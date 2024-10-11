شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: التوصل لاتفاق دبلوماسى بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

أكد انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكية، عملهم من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الأزمة في لبنان، وما زالوا يعملون من أجل منع توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن نصل لاتفاق دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب ومصلحتنا جميعا خلق بيئة تسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم، مؤكدا أن إيران تبحث عن فتح جبهات جديدة ونحاول تفادي ذلك.