شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 بينهم امرأة فى قصف للاحتلال وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في دير البلح ومجموعة من الموطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون، عقب استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الكرد يؤوي نازحين في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الدويك في مخيم النصيرات ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، عدد من الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمحيط مسجد الإحسان في جباليا البلد.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا، وإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي توضيح من إدارة مستشفى كمال عدوان في جباليا شمالا، أكدت أنه لا يوجد أي اخلاء للمستشفى ولن يكون اخلاء، ونركز على إدخال الوقود وتعزيز المنظومة الصحية في الشمال.

وأوضحت أنه تم إخلاء بعض المرضى من الأطفال والجرحى إلى مستشفيات مدينة غزة من باب تخفيف الضغط على مستشفيات الشمال، لكن سنبقى نقدم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,065 مواطنين، وإصابة 97,886 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.