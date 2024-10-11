شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة شخصين بصاروخ مضاد للدروع بالجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين بصاروخ مضاد للدروع في بلدة يارؤون بالجليل الأعلى.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، رصد نحو 90 صاروخا قادما من لبنان نحو الجليل الأعلى والجليل الغربى والجولان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال حزب الله، إنه جرى استهداف قاعدة راعم العسكرية الإسرائيلية جنوب الجولان المحتل بالصواريخ، وتابع: "قصفنا برشقة صاروخية كبيرة تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حتسور شمال إسرائيل".

وقال مراسل القاهرة الإخبارية: "طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدة عيتا الشعب جنوبى لبنان".