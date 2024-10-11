شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مقتل قيادى فى حركة الجهاد بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، الجمعة، أنه قتل قائد حركة الجهاد بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين فى طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال الجيش فى بيان: "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد في مخيم نور شمس"، مشيرا أيضا إلى أنه قتل مقاتلا آخر.

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر المعروف باسم "أبو شجاع" والذي قُتل في 29 أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلى محمد عبد الله بأنه "متورط في هجمات عديدة في المنطقة"، وفقا لبيان نشر على تلجرام.