الجيش اللبنانى يحذر من محتوى إعلامى تنشره إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعى لتجنيد العملاء

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القاهرة - سامية سيد - حذر الجيش اللبناني المواطنين، من محتوى إعلامي تنشره إسرائيل على بعض منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد العملاء في البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط (links) والتطبيقات (applications)، بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وأضاف الجيش في بيانه: "تُحذر قيادة الجيش المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع، وذلك في سياق المخططات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي ضد لبنان".

ومساء الخميس، عقب غاراتين إسرائيليتين على بيروت خلفتا أكثر من 20 قتيلا ونحو 117 جريحا، ألقى الجيش اللبناني القبض على شخص من مكان الغارة على منطقة النويري وسط العاصمة، للاشتباه بعمالته لإسرائيل.

جدير بالذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اللبناني توقيف سوريين اثنين جندتهما إسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع معلومات حول آثار الغارات التي تشنها على لبنان.

ومؤخرا، ازداد التصعيد بشكل كبير بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في لبنان، في عملية أطلق عليها اسم "سهام الشمال"، في حين ينفذ "حزب الله" يوميا عمليات نوعية ضده.

كما يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل برا في جنوب لبنان، فيما يتصدى له "حزب الله"، الذي يستمر بقصف مستوطنات الشمال.