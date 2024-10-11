شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينشر تقريره اليومى لملخص معاركه مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الخميس 10 أكتوبر 2024، وفقا للآتي":

1- الساعة 10:00: استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

3- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت هلل بصلية صاروخية.

4- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في معيان باروخ بصلية صاروخية.

5- الساعة 11:15: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

6- الساعة 11:45: استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

7- الساعة 13:15: استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

8- الساعة 14:00: استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

9- الساعة 14:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:25: استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 15:00: استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في تلة المجدل في ميس الجبل بصلية صاروخية.

12- الساعة 15:15: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة الشنديبة غربي بوابة المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:30: استهداف قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.

14- الساعة 15:40: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

15- الساعة 15:45: منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 16:15: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط جبانة يارون بصلية صاروخية.

17- الساعة 16:40: استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يرؤون بصلية صاروخية.

18- الساعة 17:00: استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الثالثة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

19- الساعة 20:05: استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية.

20- استهداف ثكنة يفتاح بصلية صاروخية (نُشر البيان عند الساعة 21:13)».