شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق بالأراضي الفلسطينية: إسرائيل دمرت الرعاية الصحية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دمرت نظام الرعاية الصحية كجزء من هجوم أوسع بغزة، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت مديرة يونيسف، أن المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ستبدأ في 14 أكتوبر الجاري.

وتابعت مديرة يونيسف، أنه تم الاتفاق على هدن إنسانية بمناطق محددة في غزة من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.