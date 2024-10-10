شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: هناك استهداف إسرائيلى ممنهج لمقدمى الخدمات الطبية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، إن هناك استهدافا ممنهجا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى لجميع مقدمي الخدمات الإسعافية والطبية في قطاع غزة.



وأضاف النمس -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن شمال القطاع يشهد خروجا كبيرا لجميع المنشآت الطبية عن العمل، ما ينعكس سلبا ويشكل خطرا حقيقيا على حياة مئات الآلاف من السكان المتضررين الذين أصبحوا بدون أي خدمات طبية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يشهد اشتداد في الاعتداءات التي تطال بالدرجة الأولى المدنيين ومقدمي الخدمات الصحية والإسعافية.



وحذر النمس من خطورة الوضع الصحي المتدهور بالقطاع، لافتا إلى أن هناك تراجعا كبيرا في الخدمات الطبية المقدمة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية ونفاذ المستلزمات الطبية والصحية، خاصة في مناطق شمال غزة التي تمنع عنها قوات الاحتلال، الإمدادات الطبية والإغاثية ما يفاقم الوضع الصحي والإنساني هناك.



ونوه بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لا تزال تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال النقاط الإسعافية والطبية الميدانية؛ لضمان الوصول الأسرع لأكبر عدد من الضحايا ومحاولة تقديم الخدمات الإسعافية الصحية والإنسانية لهم وفق الإمكانيات المتاحة، مطالبا بضرورة تمكين عمل الطواقم الصحية والإسعافية وعدم المساس بها لأن خروجها عن الخدمة يعني موت العديد من المرضى والمصابين.