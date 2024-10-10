شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تزعم اغتيال قياديين فى حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال ما وصفهما بأنهما قائدين في جماعة "حزب الله" بجنوب لبنان.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، زعم الجيش في بيان أنه " قتل قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي"، ووصفه بأنه "كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفاً أنه "تمكن أيضاً من قتل محمد علي حمدان، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل جنوبي لبنان".