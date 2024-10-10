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إسرائيل تزعم اغتيال قياديين فى حزب الله

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القاهرة - سامية سيد - زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال ما وصفهما بأنهما قائدين في جماعة "حزب الله" بجنوب لبنان.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، زعم الجيش في بيان أنه " قتل قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي"، ووصفه بأنه "كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفاً أنه "تمكن أيضاً من قتل محمد علي حمدان، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل جنوبي لبنان".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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