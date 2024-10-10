شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انتهاء مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس بلقاسم العياشى، إن فترة تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف بتونس تنتهي مساء اليوم الخميس. وفق إذاعة "موزاييك".

وأكدت الهيئة عدم ورود أى طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الأول حتى الآن.

وأضاف العياشى، أن المترشح الراغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ملزم بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي بإعلام هيئة الانتخابات بذلك، مع إرفاق مطلب الطعن الذي يقدمه بواسطة محام لدى التعقيب بمحضر بإعلام الهيئة به وإلا يسقط مطلب الطعن شكلا.

وشدد على أنه في صورة عدم تقديم الطعون الآجال القانونية، سيجتمع مجلس الهيئة ويتداول في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات ويصادق عليه وثم يتولى الإعلان عن هذه النتائج بصفة رسمية.

كما تحدث عضو هيئة الانتخابات عن رقابة الحملات الانتخابية، موضحا أن رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملات تنطلق بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.