شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنيين فى الضاحية الجنوبية ببيروت إثر غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، بانهيار مبنيين متلاصقين بداخلهما المكتبة العلمية فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر حريق كبير جراء الغارة الإسرائيلية على المنطقة ليل أمس.

من جهة أخرى،أعلن حزب الله اللبناني استهداف قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددا سحب الإصابات من الآلية الإسرائيلية التي استهدفها اليوم في منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان، بدفعة صاروخية.

