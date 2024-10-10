شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يكبد ميليشيات الدعم السريع خسائر فادحة فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجيش السوداني تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر هائلة، إذ يستهدف مواقع تمركز الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بعد أن بدأت عملية عسكرية مباغتة 26 سبتمبر الماضى، بهدف استعادة السيطرة كاملة على العاصمة السودانية الخرطوم، بمدنها الثلاثة، الخرطوم والخرطوم بحرى وأم درمان.

وواصل سلاح الجو التابع للجيش السوداني شنَّ سلسلة غارات استهدفت مواقع الدعم السريع في أربعة مواقع على الأقل بولاية الخرطوم، الأربعاء، ونشط الطيران الحربي للجيش في شن غارات جوية واسعة النطاق بالعاصمة الخرطوم والولايات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، واستهدفت تمركزات للدعم السريع في الخرطوم بحري والخرطوم، بينما قصفت مسيّرات تابعة للجيش مواقع الدعم السريع في منطقة المقرن غربي وسط الخرطوم وجزيرة توتي الواقعة عند مقرن النيلين الأزرق والأبيض والمطلة على مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وحسب مصادر محلية، فإن منطقة المقرن ومحيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم شهدتا معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بينما قصفت طائرات مقاتلة عدة مواقع بجنوب الخرطوم في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، إلى جانب ضاحية الجريف شرقي الخرطوم ووسط العاصمة في منطقة السوق العربي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن سلاح الجو استهدف أيضًا مواقع محتملة لقناصة الدعم السريع أقصى جنوب الخرطوم بحري على الضفة الشرقية للنيل الأزرق المطلة على القصر الرئاسي ومقار الحكومة الاتحادية الكائنة بالضفة الغربية للنيل في العاصمة الخرطوم.

وكشفت وسائل إعلام سودانية، أن القوات المسلحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والآليات الحربية، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار، وتعرض آخرون للحصار، وتمكنت القوات المسلحة من قطع الإمدادات عنهم.

مصر ترفض مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع

وعلى خلفية الانتصارات التي حققها الجيش السوداني، في الخرطوم، خرج محمد حمدان دقلو، والمعروف بـ حميدتى، قائد ميليشا الدعم السريع لتوجيه اتهامات لمصر بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك المحتدمة في السودان، وهو ما نفته الخارجية المصرية جملة وتفصيلا.

ومن جهتها، نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، المزاعم التي جاءت على لسان حميدتى قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

وأشارت وزارة الخارجية، أن تلك المزاعم تأتى فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.

وتابعت وزارة الخارجية: "وإذ تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها: "تؤكد مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وتشدد على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".