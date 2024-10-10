شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن احتراق دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها لرأس الناقورة بعد استهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الخميس، احتراق دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بجنوب لبنان، بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله - وفق بيانات منفصلة له اليوم أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - مستعمرة كريات شمونة بدفعة صاروخية كبيرة، وتجمعًات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرجلعادي، وبيت هلل، ومحيط موقع المرج، ومعيان باروخ بالصواريخ.

ومن جانب آخر، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، عدوانه الجوي على الأراضي اللبنانية، لاسيما الجنوب، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بصاروخ وسط بلدة دبين، بقضاء مرجعيون، كما سن سلسلة غارات على بلدة البازورية في قضاء صور، فيما استهدفت غارة جوية بلدة ميفدون، بقضاء النبطية.

وفي السياق، نعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني خمسة من موظفيها الذين استشهدوا أمس اثناء وجودهم في داخل مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا على أثر غارة إسرائيلية استهدفت المركز.