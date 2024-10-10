شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف برج حراسة لقوات "اليونيفيل" جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسـرائيلى استهدف برج حراسة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" فى المقر العام فى منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان.

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة، بدفعة صاروخية وأصابها إصابة مباشرة.

ومن ناحية ثانية، أدت الغارة الجوية الإسرائيلية التي تعرضت لها بلدة ميفدون بقضاء النبطية قبل ظهر اليوم إلى سقوط شهيد وجرح عدد آخر، وتدمير هائل لعدد من المنازل السكنية فيها.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي.