شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالعراق ترفض أى استهداف للمرجع الدينى الأعلى على السيستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى العراق اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترفض أى استهداف للمرجع الدينى الأعلى على السيستانى .. مشيرة إلى أن السيستانى يمثل صوتاً حاسماً ومؤثراً فى تعزيز منطقة أكثر سلاماً.

وذكرت السفارة الأمريكية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الولايات المتحدة ترفض أى استهداف لعلى السيستانى لأنه يشكل قامة دينية بارزة تحظى باحترام كبير في المجتمع الدولي.