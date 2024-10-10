شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد 22 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، فى تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينه"وفا"، باستشهاد 22 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم حالتهم خطيرة، نتيجة قصف الاحتلال مدرسة رفيدة التى تؤوى نازحين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وصحفى، منذ أمس، وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في محافظة طوباس ،ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشارت الهيئة، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من محافظة الخليل، عقب دهم وتفتيش منازلهم،وشابا من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.وخمسة شبان، بينهم صحفي، خلال اقتحامها مدينة البيرة وقريتي دير إبزيع وكفر نعمة،و شابين من بلده بيت أمر شمال الخليل،ومواطنا ونجله من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت .

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضفة بما فيها القدس، حيث أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.