شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة جنوب غربى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 70 ميلاً بحرياً من جنوب غرب الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقاً.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت في بيان أن ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة، وأنها تعرضت لأضرار، لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.