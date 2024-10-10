شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام الأردنى: سقوط جسم متفجر فى منطقة الشاطئ الجنوبى بالعقبة دون أية إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، "إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة، قبل منتصف الليل، يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق أمني بمكان السقوط وتبين عدم وقوع أية إصابات".

وأضاف السرطاوي، في بيان، أن سلاح الهندسة الملكي تولى التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.