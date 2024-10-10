شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الكويتية يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان في اتصال مع ميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن تضامن بلاده "أميرا وحكومة وشعبا" مع لبنان، ووقوفها بجانبه لتجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها ووقف العدوان الإسرائيلي.



وأكد رئيس الحكومة اللبنانية - خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام/الأربعاء/ - أن توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ تقضي بدعم لبنان بكل ما يحتاج إليه في هذا الوقت العصيب.