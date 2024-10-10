شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى الكويت فى سقوط مقاتلة تابعة للقوة الجوية وارتقاء قائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت، بسقوط طائرة مقاتلة تابعة للقوة الجوية الكويتية، اليوم، وارتقاء قائدها، أثناء قيامه بمهام تدريبية شمال الكويت.



‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - في بيان الأربعاء تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وعائلته.