شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيا في قصف على مخيم جباليا شمالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 15 مواطنا فلسطينيا، اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" ببلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين.



وأوضحت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا، من بينهم 47 في شمال القطاع، مشيرة إلى أن 120 شهيدا ارتقوا خلال خمسة أيام من العدوان على شمال القطاع، فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء سبع مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين في مناطق شمال القطاع، مؤكدة أن العدوان على مناطق شمال القطاع أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.



ولفتت (أونروا) إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في بقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.



