شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى دعم القوات المسلحة في لبنان لتعزيز سيطرتها على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل استقرار البلاد. وشدد على أهمية إقامة حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة، مرحبا بقرار مجلس الوزراء بزيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية

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