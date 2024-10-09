شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: المساعى لوقف الحرب فى لبنان مستمرة لكن التعنت الإسرائيلى يعيق نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ، إن المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان لكن تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي وفق بيان صحفي لحكومة لبنان.

وأوضح ميقاتى أنه قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي اسرائيل في عدوانها لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة، مشيرا إلى أن أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي تشكل عنصر ضغط اضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته.



