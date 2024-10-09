شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: مقتل شرطى وإصابة أخر فى غارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر سورى، باستشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلى وإصابة آخر بجروح بغارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة جنوب غربى سوريا.

وأشار مصدر في قيادة شرطة القنيطرة السورى فى تصريح اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء السورية"سانا" ، إلى مقتل شرطي سوري وإصابة آخر ، جراء عدوان إسرائيلي استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة المحررة.