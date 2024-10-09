شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المصابين بحادث طعن تل أبيب لـ6 أشخاص وتضارب حول مصير المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد المصابين فى عملية طعن الخضيرة شمال تل أبيب لـ إصابة 6 أشخاص دون ذكر هويتهم، وسط تضارب حول مصير منفذ العملية الذي لم تعرف هويته حتى الآن.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن اثنين من المصابين جروحهما حرجة، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عملية الطعن نفذت في أماكن مختلفة بالخضيرة.

ورجحت الشرطة في البداية أن عملية الطعن حدثت نتيجة شجار، ثم قالت إن العملية ناتجة عن "دوافع قومية"، وفق تعبيرها.

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية فإن الأنباء الأولية تشير إلى أن منفذ عملية الطعن قتل برصاص القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قوات كبيرة توجهت لمكان الحادث.

أما صحيفة معاريف فقالت إن منفذ العملية لاذ بالفرار، دون معلومات مؤكدة توضح مصيره وهويته.