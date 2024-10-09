شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على رجل الأعمال اليمنى حميد الاحمر بتهمة دعم حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حميد عبد الله الأحمر رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني و3 آخرين إلى جانب عدد من الشركات التي يديرها الأحمر بدول عدة في قائمة العقوبات، بتهمة إدارة شبكة لتمويل حركة حماس.

وجاء في موقع الوزارة أن الشيخ حميد الاحمر يعد "أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس وعضوا رئيسيا في محفظة الاستثمار السرية للحركة التي كانت تدير في ذروتها أصولا تزيد في قيمتها على 500 مليون دولار"، بحسب الوزارة.

وأضاف الموقع أنه "منذ عام 2013 على الأقل كان الأحمر أيضا رئيسا لـ مؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس ومقرها لبنان، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر 2012 في قائمة العقوبات لكونها خاضعة لسيطرة حماس"، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء إدراج الأحمر في قائمة العقوبات بحسب الاتهام "لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس" أو لمؤسسة القدس الدولية أو دعم أي منهما.

كما تم إدراج عدد من الشركات التي يديرها الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر في قائمة العقوبات الأمريكية.