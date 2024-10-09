شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: الجيش الإسرائيلى يهاجم لبنان بنفس الأساليب التى يستخدمها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمى لورانس اليوم الأربعاء، هجمات إسرائيل على لبنان. مشيرا إلى أنها تستخدم نفس الأساليب والوسائل العسكرية التى تتبعها فى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن لورانس اتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام "نفس الوسائل والأساليب الحربية" كما في غزة، ومؤكداً أن "الدمار لا يصدق" في المنطقتين.

وأضافت الصحيفة أن المعارك العنيفة تستمر عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، حيث أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت ما لا يقل عن 50 من مقاتلي الحزب في سلسلة من الهجمات عبر جنوب لبنان.

