شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلى جنوب مارون الراس بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى صباح اليوم الأربعاء، عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى جنوب بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع تبادل إطلاق نار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في منطقة اللبونة قرب بلدة الناقورة.

كما ذكرت أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات متتالية على بلدة "الخيام" جنوبي لبنان.

