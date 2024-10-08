شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: حزب الله تم إضعافه بدرجة كبيرة ولم يعد يشكل تهديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أصبح أضعف بدرجة كبيرة ولم يعد يشكل تهديدا إلى شمال إسرائيل.



وذكرت قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية أن جالانت أشار، خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش لتقييم الوضع الأمني والاطلاع على سير العمليات البرية الرامية لتفكيك البنية التحتية لحزب الله قرب الحدود، إلى استمرار الاغتيالات المستهدفة لقادة حزب الله البارزين، زاعما أن التنظيم الآن بلا رأس للقيادة بعد القضاء على حسن نصر الله.



وقارن جالانت وضع حزب الله الحالي ووضع حماس في بداية الصراع، مشيرا إلى أن حزب الله بات تنظيما يسيطر عليه الخوف والهلع والهروب، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي يتم مراقبتها عن كثب في أنحاء الشرق الأوسط وتوقع أن تعترف إيران قريبا بخسارة أكثر أصولها قيمة والمتمثلة في "حزب الله".



وأعاد جالانت التأكيد على أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الإسرائيلي هي ضمان عودة سكان الشمال إلى بيوتهم التي نزحوا منها، ومحو أي تهديدات على الحدود.