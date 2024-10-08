شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الأجهزة الأمنية في إسرائيل لم تؤكد القضاء على هاشم صفى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القضاء على هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله في حزب الله، إلا أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل لا تؤكد ذلك.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته تمكنت من القضاء على هاشم صفي الدين، والذي يعد خليفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الله استهدافه عدة تجمعات عسكرية لجنود من الجيش الإسرائيلي برشقات صاروخية.