شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود إسرائيليين فى مناطق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله استهدافه عدة تجمعات عسكرية لجنود من الجيش الإسرائيلي برشقات صاروخية.



وقال الحزب - حسبما ذكر التلفزيون اللبناني - إنه استهدف تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شلومي وتجمعا آخر في منطقة حانيتا ومحيط موقع المرج بالجليل.



كما أعلن الحزب أيضا استهداف تجمع في منطقة يرؤون ومواقع المدفعية الإسرائيلية في ديشون ودلتون.