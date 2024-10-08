شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل ترفض طلبا إسرائيليا بإخلاء مواقع بالخطوط الأمامية في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر إن قوة اليونيفيل في لبنان رفضت طلبا إسرائيليا لإخلاء مواقع بالخطوط الأمامية.

وفي السياق نفسه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان.

وأضاف أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من مجلس الأمن.

وجدد رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان جينين هينيس بلاسخارت، الدعوة لوقف إطلاق النار فى لبنان والتوصل إلى حل تفاوضى لإنهاء العنف.

وقال لازارو وهينيس بلاسخارت - في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "زيادة حدة العنف والتدمير لن تحل القضايا الجوهرية ولن تجلب الأمن لأي طرف على المدى الطويل.. بل العكس هو الصحيح، إن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه ويستحقه المدنيون على جانبي الخط الأزرق. وقد آن الأوان للتحرّك في هذا الاتجاه".