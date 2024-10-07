شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلة للانتخابات بتونس: 28.8% نسبة الإقبال العامة على التصويت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، عن نسبة الإقبال العامة على التصويت في الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الأحد والتي بلغت 28.8% في كامل تراب الجمهورية وفي الخارج.وفق إذاعة موازييك التونسية .

وفيما يلي الإحصائيات العامة عن الانتخابات الرئاسية :

العدد الإجمالي للناخبين المرسمين:217 753 9

العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 548 808 2

العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 408 689 2

عدد أوراق التصويت البيضاء: 187 34