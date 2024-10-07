شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلة للانتخابات بتونس: 28.8% نسبة الإقبال العامة على التصويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان حناالإثنين، 07 أكتوبر 2024 09:46 م
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، عن نسبة الإقبال العامة على التصويت في الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الأحد والتي بلغت 28.8% في كامل تراب الجمهورية وفي الخارج.وفق إذاعة موازييك التونسية .
وفيما يلي الإحصائيات العامة عن الانتخابات الرئاسية :
العدد الإجمالي للناخبين المرسمين:217 753 9
العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 548 808 2
العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 408 689 2
عدد أوراق التصويت البيضاء: 187 34
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