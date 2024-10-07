شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن فى ذكرى 7 أكتوبر: لن نتوقف عن العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها حتى يتحقق وقف إطلاق النار في غزة .



وقال بايدن، في بيان بثه البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، "إننا لن نتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يعيد الرهائن إلى منازلهم ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة على الأرض وضمان أمن إسرائيل وإنهاء الحرب".



كما أشار إلى أن الجانب الفلسطيني أيضًا يستحق أن يحيا في أمن وكرامة وسلام.



ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الأولى على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على قطاع غزة.