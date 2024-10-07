شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رهينة إسرائيلى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن "منتدى عائلات الرهائن" فى إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل رهينة فى قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلى اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة، بينما سقط الرابع فى منطقة مفتوحة.

وأفاد المنتدى بأن جثمان إيدان شتيفى، البالغ 28 عاما، لا يزال فى غزة، فى وقت تحيى إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف المنتدى: "في السابع من أكتوبر وصل إيدان إلى مهرجان نوفا في الصباح الباكر لتوثيق أداء أصدقائه. لكن لم يتسن له الدخول إلى المهرجان. عندما بدأ الهجوم ساعد إيدان شخصين التقاهما للتو للفرار من المكان. هذا الخيار المترفع أدى في نهاية المطاف إلى خطفه".

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن 4 قذائف على الأقل أطلِقت من قطاع غزة بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت الساعة 06:31 في تجمعات سكانية عدة قرب قطاع غزة، تم رصد عبور 4 قذائف من جنوب قطاع غزة. وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".

ولاحقا، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.