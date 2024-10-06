شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبناني: 600 مدرسة قدمت خدماتها للنازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التربية والتعليم اللبناني، عبس الحلبي، إن نحو نصف مليون طالب من النازحين، بحسب تصريحاته لـ "العربية".

وطالب "الحلبي" الدولة بألا يكون عبء النزوح على المدارس فقط، مشيرًا إلى أن 600 مدرسة قدمت خدماتها للنازحين. تداعيات حرب إسرائيل على لبنان وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس السبت بلغت 23 قتيلًا و 93 جريحًا.

وذكرت أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصًا وإصابة ثلاثة وتسعين بجروح.