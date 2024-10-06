شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 14.16% نسبة الإقبال على المشاركة بالانتخابات الرئاسية حتى الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم /الأحد/ أنّ نسبة الاقبال على الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت حتى ظهر اليوم، 14.16%، مضيفا أن مليون و381 ألفا و176 ناخبا أدلوا بأصواتهم من اجمالي 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا.



وقال بوعسكر - في مؤتمر صحفي نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية - أن نسبة الإقبال داخل تونس حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم بلغت 14.5%، بمشاركة مليون و316 ألفا و861 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت في الخارج 10% وبلغ عدد المصوتين 64 ألفا و315 ناخبا.



وأوضح بوعسكر أن عمليات التصويت التي انطلقت صباح اليوم داخل تونس جرت بشكل طبيعي دون تسجيل أي تأخير في فتح مكاتب التصويت".



وفي السياق، أكد بوعسكر تسجيل ''بعض البطء'' في عمل التطبيقة الإلكترونية الجديدة التي تقوم برصد حيني لمدى تقدّم عملية التصويت ورصد نسب المشاركة والقيام بسير الآراء خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى تجاوز هذا البطء في وقت وجيز.



وأشار إلى استمرار التنسيق بين هيئة الانتخابات والمركز الوطني للإعلامية وطواقم الإعلامية التابعة لها.