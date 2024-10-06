شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: بذلنا جهودا لإبعاد البلاد عن ميدان الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم /الأحد/، أن الحكومة بذلت جهودا محلية وإقليمية ودولية لإبعاد العراق عن "ميدان الحرب"، على حد تعبيره.



وقال العوادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الحكومة تواصلت مع كل الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، وأرسلت الرسائل الواضحة بأن تعريض استقرار العراق للخطر ستنتج عنه أجواء سلبية تضر بالمصالح العليا للعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى أن المسار الأساسي في التعامل مع أزمتي غزة ولبنان، هو مسار سياسي وإغاثي وإعلامي، كما حددته المرجعية العليا.



وأضاف: أن "الأزمة أممية، وبالتالي لا يستطيع أي بلد حلها بلا تدخل أممي وعالمي من الدول الكبرى أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. والمساهمات كانت "غير حاسمة" في إيقاف مسار الحرب والتوصل لوقف إطلاق نار فوري".