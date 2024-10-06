شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق ضخمة في مستوطنات معالوت ترشيحا المحتلة من إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اندلعت حرائق ضخمة في مستوطنات معالوت ترشيحا، اليوم الأحد، بعد أن أطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وقد أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في خلة شعيب، شرقي بليدا الحدودية، بالمدفعية، وهاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة "7200"، للصيانة والتأهيل، جنوبي حيفا المحتلة.

يأتي ذلك بالتوازي مع تصدي قوات حزب الله، المتواصل ونصبه الكمائن لقوات الاحتلال التي تحاول التقدم في اتجاه القرى اللبنانية الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية.

كما يستمر حزب الله باستهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين بالصواريخ، ومهاجمة أهداف تابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة.

على الجانب الآخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو أثناء تفقده قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية: "أنتم جيل النصر، صانعي المعجزات، العالم مندهش من الضربات التي توجهونها لأعدائنا - معًا سنقاتل، وبعون الله سننتصر"، بحسب ما نقلت الإذاعة العبرية.