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سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئول سوري اليوم /الأحد/،أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهدفت بقذائفها 3 سيارات بمواد طبية وإغاثية في المدينة الصناعية ببلدة "حسياء" جنوب حمص وسط سوريا.

وقال مدير المدينة الصناعية في بلدة حسياء المهندس عامر خليل - في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) -إنه لم يتم استهداف أي معمل في المدينة الصناعية، مؤكدا أن الأضرار مادية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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