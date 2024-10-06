شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئول سوري اليوم /الأحد/،أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهدفت بقذائفها 3 سيارات بمواد طبية وإغاثية في المدينة الصناعية ببلدة "حسياء" جنوب حمص وسط سوريا.

وقال مدير المدينة الصناعية في بلدة حسياء المهندس عامر خليل - في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) -إنه لم يتم استهداف أي معمل في المدينة الصناعية، مؤكدا أن الأضرار مادية.