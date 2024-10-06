شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية تتفقد انطلاق عملية الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت بعثة جامعة الدول العربية، لملاحظة الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية، برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي، بجولة ميدانية اليوم تفقد خلالها عدداً من مراكز ومكاتب الاقتراع في العاصمة تونس، حيث أطلع على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة في عملية التصويت.

وتابعت البعثة إجراءات موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإتمام العملية الانتخابية ومجمل الترتيبات اللوجستية والأمنية لتمكين الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بما يضمنه الدستور.

ونوه رئيس البعثة بمستوى تنظيم عملية الاقتراع وأهمية دور المرأة التونسية في المشاركة في العملية الانتخابية الجارية.

وكان ملاحظو بعثة الجامعة قد انتشروا في ست ولايات تونسية مختلفة لمتابعة عملية الاقتراع بدءاً من لحظة الافتتاح، وستواصل البعثة مهامها حتى انتهاء عملية العد والفرز وإعلان النتائج في المكاتب.