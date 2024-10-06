شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل شن الغارات على البلدات والقرى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن الغارات البلدات والقرى اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة تمنين الفوقا المحاذية لبلدة قصرنبا في بعلبك، كما استهدف طيران الاحتلال منزلا داخل بلدة طاريا، بالإضافة إلى استهداف مبنى عند مدخل بعلبك الجنوبي لجهة حي الواد السكني على مقربة من المدرسة الوطنية المارونية.

وأشارت إلى غارة إسرائيلية استهدفت الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأخرى نفذها طيران الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا برج البراجنة.