شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحول المدارس والجامعات لملاذ آمن للنازحين.. لبنان يعلن بدء العام الدراسي 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي، انه تقرر بدء العام الدراسي يوم 4 نوفمبر المقبل، بعد استكمال الاستعدادات، على أن تكون الدارسة حضورياً أو عن بعد أو مدمجاً؛ تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته.

وقال الحلبي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن القرار يأتي نظرا للتطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، والتي طالت المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة، حيث تحولت مئات المدارس وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة للنازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف أنه تم الإجازة للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد وفق إمكاناتها المتاحة وقرار التدريس الحضوريّ يكون على كامل مسؤولية من قرّره، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال العام الدراسي وإيصال التعليم إلى جميع المتعلمين على المستويات كافة وضمن كل أنواع التعليم.

وأعرب الوزير - حسب الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - عن أمله في ألا تطول فترة النزوح، وأن يعود الاستقرار ويتم إيجاد مراكز بديلة عن المدارس الرسمية لاستقبال النازحين ريثما يعودون إلى منازلهم، وأن تنجح القيادات اللبنانية والدول الشقيقة والصديقة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي وقف العدوان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتوفير السلامة للطلاب ولأفراد الهيئة التعليمية.