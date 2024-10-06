شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701 يؤسسان لعودة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اللبناني وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، مشيرا على أن وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701 يؤسسان لعودة النازحين إلى مناطقهم وحفظ الاستقرار في المنطقة، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.